طيران العدوان السعودي يواصل استهدافه أحياء اليمن

واصل طيران العدوان السعودي اليوم استهداف الأحياء السكنية في مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان شن 22 غارة على مديرية مدغل وعشر غارات على مديرية الجوبة، مشيراً إلى أن الغارات خلفت أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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