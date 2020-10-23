الصحة: 52 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 37 حالة ووفاة 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 37 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5319 شفيت منها 1692 وتوفيت 264 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة 24 تشرين الأول 2020:

الإصابات:

24 في حمص

11 في درعا

6 في دمشق

5 في السويداء

4 في طرطوس

2 في اللاذقية

حالات الوفاة:

2 في حمص

1 في السويداء

1 في درعا

حالات الشفاء:

5 في دمشق

5 في درعا

4 في حمص

4 في حلب

4 في ريف دمشق

4 في اللاذقية

3 في طرطوس

3 في حماه

3 في السويداء

2 في الحسكة

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