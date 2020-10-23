دمشق- تشرين

بمشاركة عدد من القيادات الطلابية والشبابية العربية من معظم الأقطار العربية، وخلال يومي: 23- 24تشرين الأول الحالي، وعبر وسائل التواصل الافتراضي (Zoom) يقيم الاتحاد الوطني لطلبة سورية الملتقى الطلابي والشبابي العربي، بعنوان: المشروع القومي العربي ومناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني.

تعقد الجلسة الأولى للملتقى اليوم من الساعة الرابعة إلى السادسة مساءً والجلسة الثانية من الساعة السادسة والنصف إلى الثامنة والنصف مساءً أما الجلسة الثالثة ( الختامية) فتعقد غداً السبت بين الساعة الثانية عشرة إلى الثانية ظهراً.

وحدد زمن المداخلة لكل متداخل بأربع دقائق، ويأمل المنظمون أن تتضمن المداخلة مقترحات عملية لتضمينها في البيان الختامي للملتقى، والعمل على تنفيذها خلال فترة العمل المستقبلية.

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