إيران تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين أميركيين في العراق بينهم السفير

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران فرضت اليوم عقوبات على السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر ونائبه ستيف فاجن والقنصل الأميريكي العام في أربيل راب والر.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة في تصريح له أن هذا الإجراء جاء ردا على إجراءات الحظر الأميركية المتخذة أمس بحق السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي وعدد من المؤسسات الإيرانية مؤكدا أن الإجراءات المعادية لبلاده لن تبقى دون رد.

وأشار إلى أن السفير الأميركي في العراق يضطلع بدور فعال في تنسيق الأعمال الإرهابية واغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

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