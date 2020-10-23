الاحتلال الإسرائيلي يمدد فترة اعتقال الأسير الأخرس

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فترة اعتقال الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 89 على التوالي ونقلته إلى معتقل الرملة في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم نقلته وكالة “وفا” أن سلطات الاحتلال مددت فترة اعتقال الأسير الأخرس الذي يواجه وضعاً صحياً غاية في الخطورة واحتمالية تعرضه المفاجئ للموت ونقلته إلى معتقل الرملة مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتطبيق القانون الدولي والإفراج عنه وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

بدورها أكدت لجنة شؤون الأسرى والمحررين أن تمديد سلطات الاحتلال اعتقال الأسير الأخرس لن يكسر إرادته وسيزيد صموده وتمسكه بحقه وحق جميع الأسرى في نيل الحرية.

ويواصل الأسير الأخرس معركة الصمود التي لم يستطع جبروت سجانه إنهاءها برفضه الإفراج عنه وتمديد اعتقاله رغم تحذيرات منظمات حقوقية وفلسطينية من تدهور حالته الصحية الشديدة ومطالبتها المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال الصارخة للقانون الدولي الإنساني والتدخل للإفراج عنه.

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