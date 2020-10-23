بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم عن توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم بين وفدي الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “خمسة زائد خمسة”.

ونقل موقع بوابة الوسط الليبية عن البعثة قولها إن الفرقاء الليبيين توصلوا إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد معتبرة أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وجرى توقيع الاتفاق بين وفدي اللجنة في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز.

واعتبرت وليامز أن الاتفاق يشكل خطوة نحو التسوية الشاملة للأزمة الليبية التي طال أمدها، مضيفة أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فوراً.

وبينت أنه من المهم الاستمرار في العمل بأسرع وقت ممكن لتخفيف المشاق والصعوبات العديدة التي تسبب بها النزاع للشعب الليبي.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية بينما يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج والحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

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