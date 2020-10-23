الهند: 54366 إصابة و602 وفاة جديدة بكورونا

سجلت الهند 54366 إصابة و602 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد تجاوز حاجز 7.8 ملايين بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 117306 حالات.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 11242 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 403291 إضافة إلى 49 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 9954.

وفي أوكرانيا أعلنت السلطات الصحية عن 121 وفاة و7517 إصابة جديدة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات 330396 إصابة.

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