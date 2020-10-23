آخر تحديث: 2020-10-23 17:43:08
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر إعلان مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2020-2021

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