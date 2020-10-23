وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر إعلان مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2020-2021

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 6 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 23 تشرين الأول 2020
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الأخبار
بوتين: روسيا تشهد تعافياً تدريجياً في طلب المستهلكين
إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة في كفر قدوم
إيران تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين أميركيين في العراق بينهم السفير
الاحتلال الإسرائيلي يمدد فترة اعتقال الأسير الأخرس
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم
ضبط 132 كيساً من الدقيق التمويني المهرب
إصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداء مستوطنين عليهم جنوب نابلس
الاحتلال التركي ومرتزقته يستولون على منازل المهجرين في قرية المسجد بريف الحسكة
الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام.. والاحتلال يرفض الإفراج عنه
(الصناعة) تتجه لاستثمار العقارات المتوقفة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة