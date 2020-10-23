صناعة دبس الرمان تحقق دخلاً للكثير من العائلات في القلمون

ريف دمشق - علام العبد

يتميز رمان أودية وجبال القلمون الغربي في محافظة ريف دمشق بأنه من أجود أنواع الرمان عالمياً، من حيث الحجم والطعم واللون، ويغطي إنتاجه في الموسم أسواق محافظتي دمشق وريفها وقد تفاوتت أسعاره في السنوات الأخيرة حسب جودتها وموعد القطاف والنضج، حيث وصل سعر الكيلو في الأسواق المحلية إلى 400 ليرة.

وكانت زراعة الرمان ازدهرت في سورية خلال السنوات الأخيرة, حيث إن المساحة المزروعة اليوم تقريباً 10 أضعاف ما كانت عليه قبل 10 سنوات.

ومعروف أن زراعته تنتشر في ريف دمشق و بكثرة في منطقة القلمون الغربي وحسبما ذكر المهندس أيمن طباني رئيس مكتب التخطيط والتعاون الدولي في دائرة زراعة النبك فإن المساحة المزروعة بأشجار الرمان في المنطقة بلغت 56 هكتاراً و عدد الأشجار الكلي وصل إلى 51 ألفاً، المثمر منها ٤٦،١ ألف شجرة وإنتاج منطقة القلمون سنوياً من ثماره حوالي 460 طناً، يصدر منها جزء إلى بعض الأسواق العربية والأوروبية.

من جانبها أشارت المهندسة الزراعية ليلى مرمر رئيسة الوحدة الإرشادية في دير عطية إلى أن الأراضي الزراعية في دير عطية تضم العدد الأكبر في المنطقة من أشجار الرمان. إذ يبلغ عدد الأشجار فيها 30 ألف شجرة ويقدر الإنتاج هذا العام بــ 300 طن وأن مردود كل شجرة 10 كغ من الرمان.

ونوهت مرمر بأنه يمكن استهلاك ثمار الرمان طازجة ومصنعة، ومؤخراً حلّت صناعة دبس الرمان وقدرت أن كل 10 كغ من الرمان تنتج ما يعادل 1 كغ من دبس الرمان عالي الجودة.

و قالت مرمر: هذا التنوع في المنتجات يؤدي إلى استهلاك واسع لثمار الرمان ، وبالتالي زرع مساحات كبيرة لتزويد الأسواق المحلية والعالمية.

ورأت المهندسة أصالة شرف ضرورة تشجيع زراعة الرمان والاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مواصفات الجودة داخل الثمرة.

عدد كبير من سيدات القلمون اعتمد على صناعة دبس الرمان كمصدر للدخل، مع الاعتناء بجودته أيضاً والمحافظة على طبيعته، خاصة في ظل تزايد الطلب عليه سواء في المنطقة أو خارجها، كما أن عدداً من الجمعيات النسائية باتت تروج مؤخراً لهذه الأنواع من الصناعات الغذائية الطبيعية، من بينها جمعية خاتون الثقافية التراثية التي تضم عدداً كبيراً من النساء اللواتي تطوع معظمهن لتحضير المؤونة البلدية وبيعها بأسعار تشجيعية يعود ريعها لتغطية نشاطات الجمعية وعائلاتهن.

وتقول عائشة خالد سعده: إن شروط النظافة مهمة جداً في مثل هذا النوع من العمل الذي يتطلب صبراً طويلاً بدءاً من تفتيت الرمان وعصره وصولاً إلى غليه.

وتقول سعده: إنها امتهنت صناعة دبس الرمان إلى جانب الكثير من المواد الغذائية المنزلية منذ عشرات السنين في دير عطية و طورت صناعته ليصبح منتجها الخاص، وتقول سعده وهي تفتخر بمنتجاتها التي تلاقي رواجاً محلياً وعربياً وتصنعها في منزلها من دون أي إضافات كيماوية.

فيما تشير حسنية حديد إلى أنها منذ ما يقارب الــ 45 عاماً تقوم بإنتاج المواد الغذائية ومنها دبس الرمان ولديها مشروع يهدف إلى تأمين منتوجات منزلية بلدية صحية وطبيعية، بتكلفة منخفضة، وفكرته الأساسية مستوحاة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. وقالت: على المستوى الشخصي، كنا نسعى لتأمين مدخول مادي مستقل لأنفسنا.

طباعة