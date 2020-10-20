النجاح قرار يجب تعزيزه

هيفاء الإبراهيم

المنتخب الوطني لناشئات كرة القدم ومنتخب سيداته هو الحاضر الغائب على الساحة الرياضية السورية، فإطلالاته صامتة ونشاطاته محكومة بالظروف الاستثنائية القائمة حالياً في البلد، ولكن تدريباته مستمرة ولو بالحد الأدنى وآخرها المعسكر التحضيري الذي ينفذه هذا المنتخب منذ أسبوع في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق استعداداً وتحضيراً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستعقد في الكويت لاحقاً. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ستكون نتائج هذا المنتخب في تلك البطولة القادمة محسومة طالما أن حضوره في معظم البطولات والمشاركات الخارجية للسنوات الماضية كان مجرد تواجد عددي ونتائجه بعيدة عن المنافسة الحقيقية مع المنتخبات المشاركة، أم أن هناك ما يمكن الرهان عليه باعتبار أن الأجواء الجديدة للتدريبات توحي بالتفاؤل والأمل لا سيما أن همة اللاعبات قوية وعالية وروح المنافسة ترتفع من جديد لأنهن يشعرن أن المناخ العام للتدريب إيجابي والرعاية والاهتمام واضح وملموس من القيادة الرياضية ومن اتحاد الكرة ومن الطاقم التدريبي الجيد وضروري الالتزام بالتدريب المستمر وصولاً إلى إعادة الثقة بإمكانياتهن التي كن يتحلين بها قبل سنوات الأزمة ولا يعني أبداً أن التراجع الذي أصاب مستوى منتخباتنا الأنثوية في السنوات الأخيرة وأثر على نتائجهن أنه نهاية العالم وأنه قدر لا يمكن العودة منه للحياة مجدداً فهذا منطق الضعفاء والمهزومين وعديمي الإرادة وإنما هناك فرص جديدة دائماً يجب السعي إليها واقتناصها وخاصة أن هناك ما يبرر التراجع الذي حصل والبعد عن الالتزام وعدم النشاطات الرياضية الحقيقية وخاصة الأنثوية منها وهي الظروف الاستثنائية التي مرت على البلد وحالة عدم الاستقرار التي عاشها الرياضيون جميعاً لأسباب مختلفة وتبقى البداية من جديد ضرورية حتى لو كانت خجولة وهي بمثابة القوة والتحدي لهذه الظروف بحد ذاتها وحبذا لو تنال البطولات المدرسية اهتماماً أوسع باعتبارها قاعدة طلابية واسعة وبيئة رياضية مناسبة لكشف المواهب وتبنيها ورعايتها من قبل الأندية في جميع المحافظات وإيصالها بمنهجية علمية إلى مستويات تكون فيها اللاعبات الجدد جاهزة لأخذ دور الرديف المناسب للاعبات الأساسيات وما مشاركة ١٢ نادياً أنثوياً في النشاطات والفعاليات خلال هذا العام إلا مؤشر إيجابي ومبشر لمستقبل واعد، نتمنى للمنتخب الوطني لناشئات كرة القدم النجاح والتقدم وتحقيق الانتصارات لأن الظروف إذا كانت قدراً فيجب أن يكون النجاح قراراً ويجب أن نعززه بقوة .

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