روسيا تنتج نحو 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن روسيا تعتزم إنتاج نحو 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية هذا الشهر.

ونقلت وكالة “تاس” عن مانتوروف قوله اليوم في مقابلة بثتها قناة روسيا “24”: نخطط للوصول إلى نحو 300 ألف جرعة من اللقاح بحلول نهاية تشرين الأول الجاري.

وصرح مانتوروف مؤخراً أن إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا سيرتفع تدريجياً من 800 ألف جرعة في تشرين الثاني حتى يتضاعف إلى 15 مليون جرعة في الربيع المقبل.

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