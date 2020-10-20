أردوغان في جميع الأزمات

تقرير- صفاء إسماعيل

ينتقل رئيس النظام التركي رجب أردوغان ببلاده من أزمة إلى أخرى, في محاولة منه للتلطي وراء الأزمات والحروب للتشويش على أزماته في الداخل التركي وإطالة عمر نظامه الذي يترنح على شفا هاوية الانهيار الاقتصادي وتآكل القاعدة الشعبية التي باتت مؤشراتها في الحضيض, خاصة بعد أن استعدى أردوغان الجميع بسياساته العدوانية المتهورة وممارساته الاستفزازية التي أفضت إلى عزلة تركية معلنة.

ففي حروب وأزمات من المفترض أنه لا ناقة لتركيا فيها ولا جمل, زج أردوغان بقواته ومرتزقته الإرهابيين في معارك أشعلها في أكثر من جبهة.. في ليبيا والعراق وسورية, وأخيراً في إقليم ناغورني قره باغ حيث يصب أردوغان الزيت على نار الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان منذ ثلاثة أسابيع لتحويله إلى حرب طاحنة، ناهيك عن إيغال أردوغان في زيادة حدة التصعيد والتوتر شرق المتوسط عبر مواصلة أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها أنقرة رغم الانتقادات الدولية والتهديد الأوروبي بفرض عقوبات.

اللافت, أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن إجراءات صارمة تكبح الانتهاكات التركية في شرق المتوسط باستثناء تلويحه بفرض عقوبات قابلتها أنقرة بالتهدئة أمام عاصفة الانتقادات, قبل أن تعيد سفينة التنقيب مجدداً لشرق المتوسط, وتعلن أنها “لن تخضع للغة التهديدات”.

منذ سنوات, تحولت تركيا لبلد يبحث باستمرار عن الصراعات ويتبع مساراً تصادمياً في السياسة الخارجية جعله في عزلة، هذا ما أكدته صحيفة “أوسبورجر تسايتونغ” الألمانية, مشيرة إلى أن أردوغان سيدفع ثمن سياسته الخارجية العدوانية, فيما يرى محللون أن أنقرة أصبحت معزولة عن جيرانها مع عدد أقل من الشركاء الإستراتيجيين وعدد متزايد من الخصوم الجيوسياسيين.

بالنسبة لأردوغان، تعتبر قوة السياسة الخارجية مهمة للغاية على الصعيد المحلي، إذ تهدف الأزمات المستمرة التي يُشعلها في الخارج إلى تقوية الموقف التركي وتوحيد الناخبين خلف حكومته وإقصائهم عن الأزمة الاقتصادية، ولكن الثابت أن الآثار الإيجابية لمغامرات السياسة الخارجية التركية لا تدوم إلا لفترة قصيرة، ولذلك يواصل أردوغان البحث عن أزمات جديدة.

وعلى إيقاع إيغاله في الأزمات والحروب الخارجية, لا ينسى أردوغان أن يعطي الأتراك جرعة أمل مخادعة للتغطية على نكسات سياسية واقتصادية جلبت له انتقادات لاذعة وتسببت في تراجع شعبيته وقلصت من حظوظ بقائه في السلطة, حيث أعلن قبل يومين عن رقم أكبر لاحتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود في محاولة منه للالتفاف على تداعيات سياساته الداخلية ومغامراته العسكرية الخارجية التي جعلت تركيا تعيش أزمة اقتصادية حادة.

على أكثر من جبهة ينتقل أردوغان ببلاده من أزمة إلى أخرى سالكاً طريق التصعيد واستنزف الاقتصاد التركي المتهالك أصلاً بحروب مدفوعة بأطماع استعمارية لإحياء “الإمبراطورية العثمانية” وترقيع التصدعات في جبهته الداخلية وإنقاذ شعبيته المتآكلة بسبب فشله في مواجهة الأزمة الاقتصادية والتي كانت سياسات أردوغان سبباً أساسياً فيها خاصة فيما يتعلق بهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، واقع الحال الاقتصادي والسياسي المزري الذي ستمضي أي حكومة مستقبلية سنوات طويلة لإصلاح ما سيخلفه أردوغان من تشوهات وأضرار في تركيا التي لم تكن يوماً منعزلة كما هي اليوم.

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