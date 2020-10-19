الصحة العالمية تحذر من تبعات التراخي بإجراءات الوقاية من كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من كوفيد 19 مثل الالتزام بالتباعد البدني واتباع آداب السعال وحجر المخالطين سيتسبب بعودة المرض بسرعة ويهدد المستشفيات والأنظمة الصحية.

وخلال المؤتمر الصحفي الدوري من جنيف قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس وفق ما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة إن المرض سيبقى معنا على المدى الطويل ولكن هناك أمل في إمكانية إبقاء الحالات منخفضة إذا اتخذنا خيارات ذكية معا.

وذكر تيدروس: “بأهم ما يمكن القيام به لحماية الأرواح مثل الحفاظ على التباعد المكاني وارتداء الكمامات ونظافة اليدين وآداب السعال بتغطية الفم بالذراع وتجنب الازدحام ومقابلة الأشخاص في الهواء الطلق إن أمكن وفتح النوافذ وضمان التهوية الجيدة بهواء غير معاد تدويره عند الاضطرار للتواجد في الداخل مع الآخرين”.

ودعا تيدروس: “إلى أن تركز جميع الحكومات على الإجراءات الأساسية التي تساعد على كسر سلاسل انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح وسبل العيش”.

ووفق المنظمة الأممية فقد انضم 184 دولة واقتصادا إلى مرفق كوفاكس الذي يمثل أكبر محفظة من لقاحات كوفيد 19 المحتملة والطريقة الأكثر فعالية لمشاركة اللقاحات الآمنة والفعالة بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.

ومع دخول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي تتسارع حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نصف دول منطقة أوروبا شهدت ارتفاعاً في عدد الحالات بنسبة 50 بالمئة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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