126 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 126 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة قوله في بيان اليوم “إن الخروقات تضمنت تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح وكيلو16 واستحداث تحصينات قتالية في كيلو16”.
ولفت المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 34 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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