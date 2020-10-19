طيران العدوان السعودي يواصل استهدافه أحياء اليمن

واصل طيران العدوان السعودي اليوم استهداف الأحياء والمناطق السكنية في محافظة مأرب وسط اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمنى يمنى قوله إن طيران العدوان السعودي شن سبع غارات على مديرية مجزر وثلاث غارات على مديريتي رحبة وجبل مراد وست غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية إضافة إلى تسببه بأسوأ كارثة إنسانية في العالم أدت لانتشار الأمراض المستعصية والمجاعة في مختلف أنحاء البلاد نتيجة حصار الموانئ اليمنية ومنع إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية.

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