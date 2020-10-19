شمخاني: سياسات أميركا قائمة على إثارة الفوضى وزعزعة الأمن

جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني التأكيد على أن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة في سياساتها يتمثل بإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في المنطقة ونشر الإرهاب من أجل الحفاظ على وجودها فيها.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن شمخاني قوله خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبد الله عبد الله إن “سياسات أميركا الهدامة في منطقة غرب آسيا لم تسفر سوى عن الحرب والدمار والتخلف لشعوب المنطقة لأن أساس سياساتها هو إثارة الفوضى وزعزعة الأمن ولا فرق لديها في متابعة ذلك سواء في أفغانستان أم في العراق”.

ولفت شمخاني إلى دور الولايات المتحدة في خلق التنظيمات الإرهابية في المنطقة كـ “داعش” مشدداً في الوقت ذاته على التمسك بالمقاومة وصون الوحدة والتلاحم لمنع الوقوع في شراك السياسات الأميركية الخطيرة في المنطقة.

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