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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 3 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 19 تشرين الأول 2020
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الأخبار
شمخاني: سياسات أميركا قائمة على إثارة الفوضى وزعزعة الأمن
126 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
سلطات النظام التركي تفصل 11 قاضياً ومدّعياً عامّاً من عملهم
طيران العدوان السعودي يواصل استهدافه أحياء اليمن
روسيا تحكم بسجن شخص 8 سنوات لتمويله "داعش" الإرهابي في سورية
ارتفاع عجز الاستثمارات الدولية في تركيا إلى أكثر من 364 مليار دولار
بكين تنفي مزاعم واشنطن محاولة احتجاز أمريكيين بالصين
باشينيان وعلييف يعربان عن استعدادهما لإجراء محادثات لوقف الأعمال القتالية
قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في القدس وتهدم منزلاً في الأغوار
اليونان تستكمل خطتها لبناء جدار على طول حدودها مع تركيا