القبض على مروّج مخدرات في اللاذقية
ألقى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية القبض على مروج مخدرات وصادر أكثر من ثمانية كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أنه في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها ألقى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية القبض على شخص بعد ورود معلومات بإقدامه على ترويج مادة الحشيش المخدر وبيعها في المحافظة مستخدماً سيارة نوع “ميتسوبيشي” لون أبيض.
وأكدت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على المذكور وحجز السيارة أيضاً وضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر عدد 42 كف حشيش مخدر بلغ وزنها ثمانية كيلوغرامات ومئتين وثلاثة وتسعين غراماً.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.
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