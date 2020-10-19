الصحة: 57 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 37 حالة ووفاة 3 حالات
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 37 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5134 شفيت منها 1565 وتوفيت 251 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الاثنين ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٠:
الإصابات:
٢٣ في حمص
١٢ في ريف دمشق
٨ في درعا
٧ في دمشق
٦ في طرطوس
١ في دير الزور
حالات الوفاة:
١ في طرطوس
١ في حمص
١ في دمشق
حالات الشفاء:
٥ في حمص
٥ في دمشق
٥ في حلب
٥ في اللاذقية
٤ في القنيطرة
٤ في درعا
٣ في طرطوس
٣ في حماه
٣ في السويداء
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