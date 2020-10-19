سلطات النظام التركي تفصل 11 قاضياً ومدّعياً عامّاً من عملهم
فصلت سلطات النظام التركي 11 قاضياً ومدعياً عاماً بشكل تعسفي بذريعة الارتباط “بالداعية” فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.
وذكرت صحيفة زمان التركية أن مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا والذي يهيمن عليه اردوغان أقال اليوم 11 قاضياً ومدعياً عاماً بزعم ارتباطهم بغولن.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016 فصلت الحكومة التركية آلاف القضاة والمدعين العامين بذريعة الارتباط بجهات معارضة يتهمها نظام أردوغان بتدبير الانقلاب.
ووفق آخر الاحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400 ألف شخص اعتقل منهم 80147 شخصا أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغ عددهم 170372 منهم 17844 ضابطا في الجيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية و16409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
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