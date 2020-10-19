روسيا تحكم بسجن شخص 8 سنوات لتمويله “داعش” الإرهابي في سورية

أصدرت محكمة عسكرية روسية حكماً بالسجن ثماني سنوات على شخص يقوم بجمع الأموال لحساب تنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق الرئيسية في موسكو يوليا إيفانوفا قولها: إن المحكمة العسكرية الثانية التابعة للمنطقة الغربية أدانت رمضان عبد الخالقوف وأصدرت عليه حكماً بالسجن مدة ثماني سنوات لقيامه بجمع الأموال لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وانضم عبد الخالقوف إلى مجموعة في تطبيق عبر الهاتف حيث كان عليم بيغييف المسؤول عن تمويل الإرهاب في موسكو يجند إرهابيين للتنظيم.

وقالت المتحدثة إن نحو 30 شخصاً من بينهم عبد الخالقوف اتفقوا على تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق وانضموا إليه، مبينة أنهم قاموا بجمع الأموال للتنظيم عن طريق بطاقاتهم المصرفية وتحويلها إلى حساب أشخاص يشاركون في عمليات لتشكيلات مسلحة غير قانونية.

وكانت أجهزة الأمن الروسية نفذت في وقت سابق العديد من المداهمات والاعتقالات في عدد من المناطق الروسية واعتقلت عدداً من الإرهابيين.

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