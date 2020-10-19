ارتفاع عجز الاستثمارات الدولية في تركيا إلى أكثر من 364 مليار دولار
ارتفع عجز الاستثمارات الدولية في تركيا إلى 364.8 مليار دولار منذ نهاية آب الماضي بعدما بلغ 344.7 مليار دولار نهاية عام 2019 فيما شهد رصيد احتياطي النقد الأجنبي تراجعاً بنحو 20.8.
ونقلت صحيفة زمان التركية وفقاً لبيانات البنك المركزي التركي قولها إن الأصول التركية في الخارج تراجعت بنحو 10.2 بالمئة خلال الفترة نفسها لتسجل 277.4 مليار دولار بالتزامن مع تراجع التزاماتها الدولية بنحو 1 بالمئة لتسجل 592.2 مليار دولار، وشهدت الفترة نفسها تقلص الرصيد الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الأجنبية بنحو 20.8 بالمئة لتسجل 83.8 مليار دولار بجانب تراجع الاستثمارات الأخرى بنحو 5.6 بالمئة لتسجل 89.9 مليار دولار.
وتراجعت أيضاً أسهم سندات المقيمين بالخارج وأسهم سندات الاقتراض الداخلي وسندات الخزانة وودائع العملات الأجنبية للمقيمين في الخارج بالبنوك المحلية.
ويتواصل تدهور الاقتصاد التركي بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها تركيا وخاصة خلال الفترة الأخيرة جراء الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام أردوغان بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016 والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
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