زاهر بدران

في أول تعليق رسمي على عقوبات اتحاد الكرة أكد رئيس نادي الوحدة ماهر السيد: نحن بخير ولا نخشى أحداً , جهزنا ثلاثة لاعبين كلهم في نفس المستوى، ولو عاقبونا بحرمان جميع اللاعبين إرضاءً لبعض الفرق سنلعب بفريق الناشئين وسننافس على الألقاب ونحصدها.

وكان اتحاد كرة القدم أصدر اليوم لائحة عقوبات وذلك استناداً لمحضر اجتماع لجنة الانضباط رقم / ا /تاريخ 18 /10/2020 بحق لاعبي الوحدة وتشرين بسبب ما حصل في مباراة كأس السوبر قبل أيام ، وطالت تلك العقوبات لاعبي الفريقين ، حيث تم إيقاف اللاعب محمد المرمور /٤ / مباريات رسمية متتالية وما يتخللها من مباريات ودية وذلك بسبب شتم اللاعب الخصم ، و إيقاف اللاعب عبد الرحمن بركات / ٦/ مباريات رسمية متتالية وما يتخللها من مباراة ودية وذلك لسلوكه الشائن وقيامه بحركات استفزازية ورفض خروجه من الملعب، وإيقاف اللاعب مؤيد الخولي عاماً كاملاً مع اقتراح فصله ، وتغريم نادي الوحدة بمبلغ وقدره خمسمئة ألف ليرة بسبب الاعتداء والشتم على الخصم وحكم المباراة كما تم تغريم كل من ناديي تشرين و الوحدة بمليون ليرة لكل منهما بسبب قيام جمهور الفريقين برمي أرض الملعب وجمهور الفريق المنافس بالزجاجات الفارغة والحجارة ما أدى إلى إصابة بعض الجماهير و حرمان الجمهور لمباراة واحدة لكل فريق ، وإيقاف المعالج عمار ابراهيم من نادي تشرين مباراتين رسميتين متتاليتين بسبب سوء السلوك وإيقاف الحارس الاحتياطي لنادي الوحدة مصطفى بورصلي مباراتين رسميتين بسبب سوء السلوك.

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