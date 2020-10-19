بكين تنفي مزاعم واشنطن محاولة احتجاز أمريكيين بالصين

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الولايات المتحدة تعمد إلى التضليل والمغالطة وذلك رداً على تقارير زعمت بمحاولة احتجاز أمريكيين في الصين.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله إن “الولايات المتحدة تعمد إلى التضليل والمغالطة وتحاول لعب دور الضحية، معتبراً أن “الإجراءات الأمريكية أضرت بشدة بمصالح المواطنين الصينيين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم السبت الماضي أن مسؤولين صينيين أنذروا مسؤولي الحكومة الأمريكية مراراً من أن بكين قد تحتجز أمريكيين في الصين رداً على محاكمة وزارة العدل لعلماء صينيين مرتبطين بالجيش.

ويواصل الرئيس الأمريكي خطابه العدائي وتوجيه الاتهامات وشن حربه التجارية مع أعضاء إدارته على الصين في إطار سياسات العقوبات الاقتصادية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها وهو ما ردت عليه الصين بالمثل.

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