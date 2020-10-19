باشينيان وعلييف يعربان عن استعدادهما لإجراء محادثات لوقف الأعمال القتالية

أعرب كل من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم عن استعدادهما لإجراء مفاوضات في موسكو بهدف وقف الأعمال العسكرية بين الجانبين.

وأكد علييف في تصريحات لوسائل إعلام روسية استعداد بلاده لوقف الأعمال العسكرية على وجه السرعة في حال كان موقف يريفان في المفاوضات بناء وإيجاد سبل للتسوية.

من جهته أبدى باشينيان استعداده للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات مع علييف وبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق نتيجة وقف العمليات بما في ذلك الذهاب والاجتماع والتحدث.

وشهدت الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين باكو ويريفان تصعيداً عسكرياً مفاجئاً منذ اكثر من أسبوعين في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب هذا التصعيد.

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