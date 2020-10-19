أعضاء مجلس الشعب: تأمين سكن يتناسب مع دخل المواطن ..

هناء غانم

طروحات وتساؤلات عديدة تقدم بها أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ – رئيس مجلس الشعب وبحضور وزير الأشغال العامة والإسكان- سهيل عبد اللطيف.

الأعضاء طالبوا في مداخلاتهم بضرورة تأمين سكن يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية لتقليل المخالفات في التنفيذ، إضافة إلى ربط المؤسسات التابعة للوزارة بين المحافظات عن طريق الشبكات ليحصل المواطن على الأوراق العقارية من دون السفر إلى محافظة أخرى.

وتساءل البعض عن المسائل التي تعاني منها الجمعيات التعاونية ووضع السكن الشبابي في مختلف المحافظات مع التأكيد على الإسراع في إنجاز المشاريع القائمة والمتأخرة بالإنجاز مشيرين إلى حالات تلاعب في الدور للتسجيل على السكن ، إضافة لضرورة تخصيص جزء من أرباح الوزارة ومؤسساتها لبناء مساكن خاصة بالمسرحين من الخدمة العسكرية .

وأشار البعض إلى ضرورة تأمين الأراضي للجمعيات السكنية، وتأهيل الطرقات في المناطق المحررة ، والاعتناء بالأرياف بشكل عام وتكثيف عمليات الرقابة على العمليات التنفيذية للمشاريع التابعة للوزارة ، وتساءل الأعضاء عن أفق الاستثمار والتطوير العمراني وإعادة الإعمار وخاصة في المناطق المحررة.

بدوره ، تحدث الوزير عبد اللطيف عن خطة عمل الوزارة وما تم تنفيذه منها وبيّن أنه تم توقيع عقد مع روسيا لتوريد عدد من الآليات الإنشائية الهندسية لمدة سبع سنوات تسدد بالليرة السورية، علماً أنه تم توريد آليات سابقاً للشركات الإنشائية التي خسرت الكثير من آلياتها من جراء الإرهاب.

وأشار الوزير إلى وجود خطة مشتركة مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لمواجهة تداعيات الحرائق التي اندلعت في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص، تتضمن تزويدها بآليات هندسية مبدئياً لاستصلاح الأراضي المتضررة موضحاً أنه تم تنفيذ /70/ بالمئة من الخطة الإنشائية لشركات الأشغال العامة وتم إنجاز دراسة لإعادة التوزيع المكاني لأسواق الهال في المحافظات. وأوضح أنه سيتم إعطاء مقاسم للجمعيات السكنية في عدد من المحافظات، منها /حلب/ و/حماة/ و/ريف دمشق/ وتم إحداث مركز لخدمة المواطن في المزة والعمل جار على زيادة خدمات المركز بالتنسيق مع وزارتي التنمية الإدارية والداخلية مبيناً أنه تم تكليف المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ مشروع السكن البديل للمستحقين من جراء تنفيذ المرسوم 66 خلف الرازي وتم البدء بتنفيذ برجين في المشروع.

وأشار إلى أن الوزارة تؤمن البنية التحتية ضمن سكن الادخار في الضواحي بالتنسيق مع كل المحافظات.

وأضاف: إنه يتم اللجوء إلى مكاتب هندسية وجهات خارج المؤسسة، حيث لم تعد المؤسسة هي المشرفة الوحيدة وهذا ما أدى إلى تحسين جودة الأبنية موضحاً أن المواطن يستلم الشقة مكسية بنسبة 80% والباقي يكملها المواطن. و أن موضوع الدور في السكن الشبابي هو أمر محسوم ولم يحصل أي حادثة تلاعب بالدور لأنه مبرمج وواضح، مرجعاً موضوع التأخير في التسليم للظروف التي تمر فيها البلاد، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتلافي سوء التنفيذ والتأخير.

وبما يخص موضوع إعادة الإعمار أكد الوزير أنه مشروع وطني متكامل مع كل الجهات والوزارة أداة التخطيط والتنفيذ و جاهزة للقيام بمهامها عند إقرار هذا المشروع من قبل الحكومة.

ومن الجدير ذكره أنه وفي بداية الجلسة عرض المجلس تقرير مكتب المجلس حول تشكيل اللجان الدائمة في المجلس وفقاً للمادة 38 من أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب وتمت الموافقة عليه كما ورد ، بينما أشار رئيس المجلس إلى أنه تمت زيادة عدد الأعضاء في كل لجنة بمعدل /5/ أعضاء بهدف تطوير عمل اللجان الدائمة وتفعيلها بشكل أكبر وتفعيل عمل الأعضاء ، لافتاً إلى أن العدد الزائد فوق ال20 هو لكي يشترك كل عضو مجلس في لجنتين بناء على رغباتهم واختصاصاتهم ، منوهاً بأن الانتخاب يتم وفق المادة ال 40 من النظام الداخلي لمجلس الشعب وتم تحديد يوم غد لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين ، .

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