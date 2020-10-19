آخر تحديث: 2020-10-19 20:04:58
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وزارة النفط والثروة المعدنية: نتيجة عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها بعد إنجاز العمرة وتوفر كميات إضافية من مادة البنزين ستقوم شركة محروقات خلال اليومين القادمين بضخ كميات إضافية من مادة البنزين بما يتجاوز الحاجة اليومية للقطر بغية إنهاء حالات الازدحام بشكل نهائي

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