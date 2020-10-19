وزارة النفط والثروة المعدنية: نتيجة عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها بعد إنجاز العمرة وتوفر كميات إضافية من مادة البنزين ستقوم شركة محروقات خلال اليومين القادمين بضخ كميات إضافية من مادة البنزين بما يتجاوز الحاجة اليومية للقطر بغية إنهاء حالات الازدحام بشكل نهائي

نشر قبل 3 يوم

الجعفري: سورية تدين بشدة أي استخدام لأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف كان وفي أي مكان وتؤكد أنها لم ولن تستخدم أسلحة كيميائية لأنها لم تعد تمتلكها أصلاً