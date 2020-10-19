وزارة النفط والثروة المعدنية: نتيجة عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها بعد إنجاز العمرة وتوفر كميات إضافية من مادة البنزين ستقوم شركة محروقات خلال اليومين القادمين بضخ كميات إضافية من مادة البنزين بما يتجاوز الحاجة اليومية للقطر بغية إنهاء حالات الازدحام بشكل نهائي

آخر تحديث: 2020-10-19 20:04:58
البحث عن:
موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 2 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 19 تشرين الأول 2020
الرئيسية
الافتتاحية
سياسة
محلي
عربي
دولي
دراسات
رصد
اقتصاد
اقتصاد محلي
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
محليات
تحقيقات
أحوال الناس
رمضانيات
مجتمع
ميديا وتقانة
صوت الشعب
ثقافة وفن
رؤى عربية
زوايا وأعمدة
بصراحة
بلا مجاملات
قوس قزح
نافذة للمحرر
وجهات نظر
آفاق
بين السطور
على ما يبدو
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة دولية
منوعات
الصحة
الحوادث
إعلانات
إعلانات رسمية
إعلانات PDF
الأخبار
بكين تنفي مزاعم واشنطن محاولة احتجاز أمريكيين بالصين
باشينيان وعلييف يعربان عن استعدادهما لإجراء محادثات لوقف الأعمال القتالية
قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في القدس وتهدم منزلاً في الأغوار
اليونان تستكمل خطتها لبناء جدار على طول حدودها مع تركيا
هل نسمي تراجع 1000 ليرة في سعر الفروج انخفاضاً؟!
لافروف: نعمل على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ
بريطانيا ترفض العودة إلى المفاوضات بشأن (بريكست)
بكين: واشنطن تنشر السلاح في العالم وتتدخل في شؤون الدول الأخرى
أذرع أردوغان العدوانية تصل إلى الهند
مستوطنون يستولون على مساحات من أراضي الفلسطينيين شرق نابلس