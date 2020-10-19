قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في القدس وتهدم منزلاً في الأغوار

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في القدس المحتلة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم اثنان من حراس المسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الفارسية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وهدمت منزلاً.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً وبئر ماء، كما سلمت قوات الاحتلال إنذارات بهدم 13 منزلاً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

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