إغلاق كامل في ويلز لمواجهة كورونا

أعلن رئيس وزراء ويلز في المملكة المتحدة مارك دراكفورد أن ويلز ستدخل مرحلة الإغلاق الكامل بدءاً من الـ 23 من تشرين الأول الجاري حتى التاسع من تشرين الثاني المقبل بهدف استعادة السيطرة على الفيروس.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن دراكفورد قوله: نطالب الجميع بالبقاء في المنزل والمؤسسات التجارية بالإغلاق، مضيفاً أنه: سيتم إغلاق جميع أعمال البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة والسياحة غير الأساسية لمدة أسبوعين بدءاً من الساعة السادسة من مساء الجمعة في إغلاق مشابه للإجراءات التي فرضت على مستوى البلاد في آذار الماضي.

وباتت ويلز ثاني منطقة في المملكة المتحدة تلجأ إلى إغلاق قطاعات واسعة من اقتصادها لمكافحة العدوى المتزايدة بفيروس كورونا والحد من الإصابات رغم أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقاوم الدعوات إلى القيام بالشيء نفسه في أنحاء بريطانيا.

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