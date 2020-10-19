الإصابات بكورونا في البرتغال تتجاوز الـ 100 ألف

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرتغال الـ 100 ألف حالة اليوم مع تسجيل ما يقرب من 2000 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة أنطونيو ساليس قوله في مؤتمر صحفي: التعب الذي يشعر به الجميع أمر مشروع لكن لا ينبغي أن يمنح شرعية للفشل… نواصل الاعتماد على بعضنا البعض ونجاحنا هو نجاح البرتغال.

وسجلت البرتغال حالات إصابة منخفضة نسبياً تقدر بنحو 101860 إصابة مؤكدة بكورونا و2198 حالة وفاة.

وكما هو الحال في معظم البلدان الأوروبية شهدت الإصابات طفرة مرة أخرى وسجلت البرتغال يوم الجمعة الماضي 2660 إصابة وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ بدء الوباء على الرغم من زيادة الفحوص أيضاً.

وقالت السلطات مراراً إن اقتصاد البلاد لن يتحمل إجراءات إغلاق مرة أخرى مثلما حدث في آذار ولمدة ستة أسابيع.

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