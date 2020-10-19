اليونان تستكمل خطتها لبناء جدار على طول حدودها مع تركيا

وضعت الحكومة اليونانية خطة لتوسيع بناء الجدار القائم على طول الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا إثر مخاوفها من محاولة المهاجرين القيام بعملية عبور جماعي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس قوله إنه: ستتم إضافة 16 ميلاً من الجدار إلى قسم موجود حالياً يبلغ طوله ستة أميال في مشروع تبلغ تكلفته 63 مليون يورو ما يعادل 74 مليون دولار والذي من المقرر إنهاؤه بحلول نهاية نيسان القادم.

وتم اختيار أربع شركات إنشاء لبناء الجدار الجديد وتطوير القسم الحالي منه الذي يمتد على طول نهر إيفروس أو بالقرب منه حيث يشكل النهر الجزء الأكبر من الحدود بين البلدين.

وقد شكلت اليونان العائق الأول أمام خطط رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إغراق أوروبا بالمهاجرين حيث منعت نحو 10 آلاف مهاجر من عبور الحدود التركية إلى أراضيها كما أحبطت في وقت سابق بياناً لحلف الناتو يدعم النظام التركي.

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