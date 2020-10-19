الأفران الاحتياطية في المزة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 2 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 19 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الخارجية الروسية: موسكو تناقش مع أنقرة مسألة إرسال مرتزقة من سورية وليبيا إلى قره باغ
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
النقد ودوره البنّاء
باشينيان: السيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا هدف تركيا من تأجيج الحرب في قره باغ
الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين يعتدون بالمدفعية على بلدة عين عيسى في ريف الرقة
ميليشيا "قسد" تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة بحي غويران في الحسكة وتنذر بإخلائها
طهران: حققنا انتصاراً كبيراً برفع الحظر التسليحي
ميليشيا "قسد" تداهم منازل المدنيين وتخطف عدداً منهم بريفي الرقة ودير الزور
العراق .. ملاحقة فلول "داعش" الإرهابي جنوب الموصل
التجارة الداخلية: جميع مخابز ريف دمشق تعمل بطاقتها الإنتاجية