رئيس اتحاد الفلاحين لـ(تشرين): التعويضات 19 مليار ليرة وخطة حكومية لمساعدة المتضررين من الحرائق

ميليا اسبر

أكد رئيس الاتحاد العام الفلاحين في سورية أحمد صالح إبراهيم ل” تشرين” أن الخسائر جراء الحرائق كانت كبيرة جداً، وقد بلغت المساحات المحروقة في الساحل بحدود 8 آلاف هكتار زيتون أي حوالي مليون و600 ألف شجرة زيتون، علماً أنّ عدد أشجار الزيتون في الساحل بحدود 22 مليون شجرة ، ومجموع الأشجار الزيتون في سورية هي 103 ملايين شجرة .

وأشار ابراهيم أنّ التعويضات عن هذه الخسائر ستكون بحدود 19 ملياراً و 200 مليون ليرة ستقدم من قبل الحكومة ، و أنّ الاتحاد ساهم بمبلغ 500 مليون ليرة وذلك حسب إمكانياته المتوفرة ، مضيفاً أن الاتحاد وبالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية ستقوم بإعادة التشجير الفاقد ، حيث تضم زراعة بعض المحاصيل الحقلية في هذه الأراضي من أجل مساعدة الفلاحين بتأمين معيشتهم ريثما تدخل أشجار الزيتون في مرحلة الاستثمار ثانية .

رئيس الاتحاد العام للفلاحين ذكر بوجود خطة حكومية من أجل مساعدة الفلاحين للبقاء والتشبث في أراضيهم وعدم مغادرتها أو بيعها، لكن حالياً سوف ننتظر لمدة شهر على الأقل مع سقاية الشجرة المحروقة قدر المستطاع لأنه من الممكن أن تعيد شجرة الزيتون حياتها مرة أخرى إذا كان الحرق جزئياً وليس كلياً فإن عادت للحياة يكون أفضل وإن لم تعد حينها يكون لا بد من قطعها وإعادة زراعة أشجار بديلة مكانها.

ويهيب رئيس الاتحاد بالفلاحين المتضررين إلى عدم قطع الأشجار حالياً، واستغلالهم من قبل تجار الأخشاب ، منوهاً بأن المهندسين الزراعيين سواء في اتحاد الفلاحين أو في وزرارة الزراعة ، إضافة إلى مديريات الزراعة في المحافظات ، وأيضاً الإرشاد الزراعي كل تلك الجهات ستكون إلى جانب الفلاحين من أجل إعطائهم كافة التعليمات اللازمة من أجل إعادة إحياء أشجار الزيتون التي احترقت مؤخراً .

أما ما يتعلق بالحمضيات فالخسائر بيّن إبراهيم أن خسائرها أقل من الزيتون وهناك أيضاً حراج تضرر بشكل كبير ، لكن سيتم تعويضه بالتعاون مع الحكومة خلال الفترات القادمة وستكون هناك حملة تشجير في مناطق ومحافظات حمص – مصياف – الغاب – طرطوس – اللاذقية وابتداء من 15 الشهر القادم وستكون حملة التشجير على نفقة الاتحاد ، علماً أنّ الأشجار متوفرة في وزارة الزراعة.

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