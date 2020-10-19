باشينيان: السيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا هدف تركيا من تأجيج الحرب في قره باغ

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن النظام التركي يهدف من تأجيج الحرب في إقليم ناغورني قره باغ للسيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا وليس تحرير أراضي أذربيجان كما يدعي مسؤولوه.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن باشينيان قوله في صفحته على “فيسبوك”: إن التوصل إلى الاتفاق على وضع قانوني مقبول لإقليم قره باغ لم يكن ممكناً وأنه تم استنفاد كل المحاولات، مبيناً أن آخر فرصة كانت في عام 2011 عندما عقدت قمة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا وانتهت دون التوصل إلى اتفاق على المبادئء الأساسية للوضع القانوني للإقليم.

إلى ذلك أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف السيطرة على 13 قرية جديدة في اقليم قره باغ.

واتهم علييف على صفحته في “تويتر” أرمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها أول أمس، مضيفاً: إن القوات الأرمنية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق مأهولة بالسكان ومواقع قتالية لأذربيجان.

من جانبها اتهمت وحدات الدفاع التابعة لإقليم قره باغ القوات الأذربيجانية بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف القصف بالصواريخ والمدفعية على الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط التماس على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

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