مفاجأة المعلول!

ابراهيم النمر

فجر المدير الفني لمنتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم التونسي نبيل معلول مفاجأة ربما تصنف من العيار الثقيل بقراره الأخير الذي يديره بعدم إكمال مهمته مع منتخبنا نسور قاسيون في رحلة الوصول إلى مونديال كأس العالم في قطر 2022 نهائيات آسيا في الصين 2023.

هذا القرار جاء بعد أن وصف مهمته بالصعبة والتفكير بترك المهمة التدريبية بعدم المتابعة في ظل عدم دفع المستحقات المالية له ومساعديه التونسيين الثلاثة الذين لم يحصلوا على مرتباتهم منذ تحويلهم المهمة قبل نحو سبعة شهور من الآن وعلى الاتحاد السوري لكرة القدم مطالبة الاتحاد الآسيوي بالإفراج عن الأموال المجمدة لديه بسبب العقوبات.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المعلول هذه المرة وجه أصابع الاتهام لاتحاد الكرة واصفا عمله بأربع كلمات وهي كثير من القول وقليل من الفعل إضافة إلى عدم استشاره في اتخاذ القرار في روزنامة الدوري ومباراة كأس السوبر التي جاءت بعد يومين فقط من نهاية معسكره الثاني في دمشق.

لكن الحقيقة تقول أن المعلول منذ استلامه مهمة التدريب لم يطالب اتحاد الكرة في المال ولم يصرح بالاتفاق مع الاتحاد عن قيمة عقده وكان ذلك في المؤتمر الصحفي أثناء التعريف به أمام وسائل الإعلام، اذا لما في هذه الفترة بالذات جاء القرار بعدم المتابعة، هل يريد المعلول ان يكون الأمر الناهي في اتحاد الكرة أم عدم تأمين المباريات الودية التي لم يكتب لها النجاح هي الاساس؟

فهو لم يختبر بشكل حقيقي إلى الآن.

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