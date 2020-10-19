كاتب تشيكي يطالب بوضع حد لممارسات نظام أردوغان العدوانية

طالب الكاتب التشيكي لوكاش لهوتان دول الاتحاد الأوروبي بوضع حد لممارسات وسياسات النظام التركي العدوانية بزعامة رجب طيب أردوغان محذراً من أن عدم التحرك لإيقاف تحركات أردوغان التوسعية سيجعل أوروبا تتواجد بعد فترة ليست بالبعيدة في “وضع محرج”.

وقال لهوتان في مقال له بالموقع الالكتروني لمجلة ريفليكس إن سياسات أردوغان تشبه إلى حد كبير سياسات النظام النازي في ألمانيا بزعامة أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي والتي أدت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية مبيناً أن الغرب لم يتعلم من التاريخ ولذلك لا يزال يقدم التنازلات لنظام أردوغان الديكتاتوري.

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