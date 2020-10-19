51 وفاة بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 51 حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو ليتجاوز عدد ضحايا الفيروس في المدينة ستة آلاف شخص.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله اليوم إن “عدد المتوفين بالفيروس ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 51 حالة مقابل 52 حالة في إحصائية الأمس” مشيراً إلى أنه تم تأكيد إصابة الضحايا بالالتهاب الرئوي بعد خضوعهم لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 6009 أشخاص بعد أن كانت 5957 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفش لفيروس كورونا في روسيا حيث سجلت في المدينة حتى الآن 362253 إصابة بينها 273881 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية امس 4610 إصابات وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم (أمراض الشتاء) زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس حيث أعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 15099 إصابة جديدة و185 وفاة بالفيروس وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

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