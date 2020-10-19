آخر تحديث: 2020-10-19 10:56:23
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/10/19 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في عزيزة وكشيش بريف حلب من الساعة 10.00 وحتى الساعة 13.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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