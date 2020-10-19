مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/10/19 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الزهراء وغربها – ضاحية الأسد بحلب من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 16.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 2 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 19 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين
كمالوندي: إلغاء الحظر التسليحي إشراقة للدبلوماسة الإيرانية
مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في اليمن
سرقة مازوت التدفئة يعود إلى الواجهة في أسواق حماة
مجلس الشيوخ المصري ينتخب عبد الوهاب عبد الرازق رئيساً له
وزير بريطاني: استمرار مفاوضات بريكست مرهون بتغيير نهج الأوروبيين
تفكيك شبكة إرهابية واعتقال 11 من عناصرها في العراق
اليونان: إجراءات تركيا في بحر إيجه انتهاك جديد للشرعية الدولية
روحاني: إيران أفشلت المخططات الأمريكية لتدمير اقتصادها
الأسيوطي يدين استمرار فرض الإجراءات القسرية ضد سورية انتهاك للقانون الدولي