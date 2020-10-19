البرازيل: 10982 إصابة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل 230 حالة وفاة و10982 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 5235344 والوفيات 153905 حالات.

وفي المكسيك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 851227 والوفيات إلى 86167 بعد تسجيل 4119 إصابة و108 وفيات جديدة فيما تقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة أن البر الرئيسي الصيني سجل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق مشيرة إلى أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وبهذا يكون العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي بلغ 85685 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

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