عالمياً.. أكثر من أربعين مليون إصابة بكورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم منذ بدء ظهوره في كانون الأول الماضي الأربعين مليونا و232 ألف شخص فيما تخطت حصيلة الوفيات المليون و117 ألف شخص وفقاً لموقع وورلد ميتر الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون أن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 40232665 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1117640 بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 30045963 حالة.

ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 224725 حالة وفاة من أصل 8384212 إصابة تليها الهند مع 114629 وفاة من 7547762 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 153905 وفيات من 5235344 إصابة.

طباعة