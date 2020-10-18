30 ألف إصابة تقريباً و85 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 29837 إصابة جديدة و85 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية قولها في بيان اليوم إن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد وصل حتى الآن إلى897034 وإجمالي الوفيات إلى33477 حالة.

وتواجه فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف.

وفي إيطاليا سجلت وزارة الصحة 11705 إصابات جديدة و69 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الاصابات إلى 414241 وإجمالي الوفيات إلى 36543 حالة.

ووفق صحيفة”ال ميساجيرو”الإيطالية فإن ما لا يقل عن 20 عضوا بمجلس النواب الإيطالي أصيبوا بفيروس كورونا مشيرة إلى أنه تم وضع اثنين من المشرعين الآخرين في عزل ذاتي احترازي.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 1813 إصابة جديدة و72 حالة وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 347493 والوفيات إلى 9296 حالة.

وفي سويسرا أعلنت الحكومة عن إجراءات أشد صرامة لمكافحة موجة ثانية من فيروس كورونا تشمل استخدام الكمامات على مستوى البلاد وحظر التجمعات التي تزيد على 15 شخصا في الأماكن العامة اعتبارا من غد.

ووفق آخر الاحصائيات الرسمية السويسرية فإن إجمالي الاصابات بكورونا في البلاد بلغ حتى الآن 74422 إصابة وإجمالي الوفيات 1823 حالة.

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