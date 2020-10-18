الصحة: 44 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 34 حالة ووفاة 3 حالات
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 34 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5077 شفيت منها 1528 وتوفيت 248 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٠:
الإصابات:
١١ في ريف دمشق
١٠ في دمشق
١٠ في حلب
٥ في اللاذقية
٤ في طرطوس
٣ في حمص
١ في درعا
حالات الوفاة:
١ في طرطوس
١ في حلب
١ في دمشق
حالات الشفاء:
٥ في دمشق
٥ في حلب
٤ في حمص
٤ في ريف دمشق
٣ في اللاذقية
٣ في طرطوس
٣ في درعا
٣ في القنيطرة
٢ في السويداء
٢ في حماه
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