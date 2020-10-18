نور قاسم

كشف رئيس مجلس مدينة داريا مروان عبيد “لتشرين” أن حالات التسمم التي راجعت المستوصف بدأت منذ صباح اليوم ولغاية الساعة الثالثة ظهراً وعددها حوالى الخمسين فقط، وحتى الآن لم يراجع المستوصف أي حالة، مبيناً أن المستوصف مفتوح لمدة ٢٤ ساعة وبوجود كامل للكادر الطبي..

ولفت عبيد إلى أن الحالات بسيطة جداً ولا يوجد أي شيء خطير ولا تستدعي الذهاب للمشفى لأي منها .. وإنما فقط العلاج عبر الدواء، والآن زوّدت داريا بصهريجين في كل منهما خمسون ألف ليتر مياه صالحة للشرب لتزويد أهالي المنطقة بها ..

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