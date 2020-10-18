أعضاء مجلس الشعب لوزارة الاقتصاد: ضرورة عودة دور الدولة

تشرين:

خالد حربا: نأمل ألا يكون تخفيض عجز الميزان التجاري على حساب المواطن ولقمة عيشه

النائب مفلح النصرالله: أين القاعدة المادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هل وفرتم الطاقة للمشرعات الاستثمارية الجديدة؟

ريمون هلال: ما هي مصلحة الاقتصاد في تبعية المصارف للمالية ولماذا يغيب التنسيق بين السياسة النقدية والمالية والاستثمارية؟

جويدة ثلجة: ما هي برامج الوزارة المختلفة وما هي طبيعتها وأهدافها وما خارطة الطريق الخاصة بها؟

زهير طراف: الانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي أثر سلباً على العمالة وعلى قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني .

زهير تيناوي: هروب الرساميل لا يشجع على الاستثمار الوطني

أكرم عبد الجليل: الوضع الاقتصادي سيئ جداً والوضع المعيشي للناس أسوأ ومزيد من الإثراء لتجار الأزمة

عصام سباهي: حل مشكلة السيارات المدخلة إدخالاً مؤقتاً وسيارات الشركات‎ محمد خير الماشي: أين دعوة القطاع الزراعي وتشجيع عودة المزارعين لأراضيهم..ولماذا كلفة مئة ليتر مازوت 100 ألف ليرة للجرار الزراعي؟

مجيب الدندن: ماذا تحقق نسبة 5 بالمئة لباقي المستوردات في مرحلة إعادة الاستثمار بعد تخصيص 85 بالمئة للمشتقات النفظية و10 بالمئة للقمح أي لاتتجاوز قيمة 300 مليون ليرة سنوياً من إجمالي قيم الاستيراد البالغة 6 مليارات ليرة سنوياً بعد تخفيضها إلى 4 مليارات دولار خلال السنتين الأخيرتين.

‎ماهر قاورمة: ضرورة زيادة مدة إجازة الاستيراد من ستة أشهر لمدة سنة لتمكين المستوردين من توريد بضائعهم وتخفيض كلف الاستيراد

مصطفى الخليل: لماذا تم إيقاف المواد المنزلية المستوردة للسوق المحلية بعد إبرام عقودها من قبل التجار مع البلدان المصدرة لها.

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