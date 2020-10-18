سرقة مازوت التدفئة يعود إلى الواجهة في أسواق حماة

مركزان الخليل

تعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقتضي التركيز على مادة المحروقات وخاصة مادة المازوت مع قدوم فصل الشتاء الذي يكثر فيه استهلاك المادة، ومن بين مفردات التركيز تكمن في الرقابة على الصهاريج الناقلة والموزعة للمادة حيث ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة اليوم صهريجاً من صهاريج التدفئة المنزلية للمدعو /م . ا/ بحي طريق حلب قام بتركيب /بوري / إضافي بعد العداد حيث يتفرع عن الأنبوب الخارج من العداد فرعان أحدهما يذهب للمواطن والثاني يعود بالمازوت إلى خزان الصهريج حيث يقوم بسرقة نصف مخصصات المواطن إن أراد وقام بإخفاء الوصلة الإضافية بقطع قماشية .

وذكر زياد كوسا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة أنه تم تنظيم الضبط التمويني وحجز الصهريج بعد تفرغته بصهريج آخر وتوقيف المخالف وإحالته موجوداً للقضاء بجرم الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة..

طباعة