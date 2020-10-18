1033 وفاة و62 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند
أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم تسجيل 61871 إصابة و1033 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 7494551 والوفيات إلى 114031 وغادر 6597209 أشخاص المستشفيات بعد تعافيهم.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء الفيروس بتسجيلها حتى اليوم 8 ملايين و343 ألفا و244 إصابة و224 ألفا و284 حالة وفاة تليها الهند ثم البرازيل.
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