أصحاب «العزاقات» في السويداء محرومون من المازوت

السويداء- طلال الكفيري

لم يزل أصحاب «العزاقات» على ساحة محافظة السويداء يعانون من مشكلة تأمين مادة المازوت لآلياتهم، وبالتالي مساواتهم مع أصحاب الجرارات الزراعية الذين يُؤمن لهم المازوت من قبل اتحاد الفلاحين.

وأشار عدد من مقتني «العزاقات» إلى أن حرمانهم من مادة المازوت جعل المئات منهم يتزودون بالمادة من السوق السوداء بسعر ٥٠٠ ليرة لليتر الواحد، الأمر الذي انعكس سلباً على المزارعين لكون أصحاب «العزاقات», وبذريعة شراء مادة المازوت من السوق السوداء, سيقومون برفع أجور الفلاحة، وخاصة أن أجرة حراثة ساعة واحدة على «العزاقة» وصلت إلى ٤٠٠٠ ليرة.

وطالب هؤلاء بضرورة منحهم بطاقة إلكترونية «ذكية» تمكنهم الحصول على مادة المازوت, مضيفين أنه سبق لهم أن قاموا بتقديم العديد من الطلبات الخطية لمعنيي المحافظة بهدف تأمين المادة، ولكن عدم الرد كان وما زال اللغة المعمول بها على ساحة المحافظة.

من جهته قال رئيس اتحاد فلاحي السويداء – إحسان جنود: تضم ساحة المحافظة نحو٢٠ ألف عزاقة، وهذه «العزاقات» لا تحمل لوحات نظامية وهي غير مسجلة لدى مديرية النقل، فمن الصعب منح أصحابها بطاقة إلكترونية، مضيفاً أنه لتاريخه لم نجد أي طريقة تمكننا من منح أصحاب هذه «العزاقات» مادة المازوت ما أبقاهم من دونها.

من جانبه قال مدير زراعة السويداء – المهندس أيهم حامد: تمنح مادة المازوت للآليات الزراعية من قبل اتحاد الفلاحين ومن المفترض بالاتحاد البحث لهؤلاء عن طريقة تمكنهم من الحصول على مادة المازوت.

طباعة