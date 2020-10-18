اجتماع اللجنة العمومية للمصارعة وقرارات المستقبل

عقدت اليوم اللجنة العمومية في اتحاد المصارعة اجتماعا موسعا في قاعة المحاضرات في الاتحاد الرياضي العام اجتماعا موسعا للتعديل في بعض النقاط المتعلقة بالنظام الداخلي وواقع اللعبة ومناقشة النقاط المتعلقة المجالين التنظيمي والإداري إضافة إلى المجال الفني وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الرياضي العام يتقدمه الأستاذ محمد الحايك رئيس مكتب العاب القوة ومحمد خضر وعبد الناصر كركو الجاسم.

الأستاذ محمد الحلي أكد في كلمته انه موجود لسماع آراء المجتمعين من رؤساء اللجان الفنية في المحافظات ورئيس وأعضاء لجان المدربين والحكام والخبرات والحكام الدوليين.

مشددا على أن اتحاد المصارعة الذي شكل مؤخرا يضع خططه بالتعاون الكامل مع كوادره وهذا هو العمل الصحيح مع العلم ان اتحاد المصارعة هو بيضة القبان ولاسيما ان إنجازاته كثيرة في مشاركاته العربية والدولية .

وأكد الحايك دعم المكتب التنفيذي لرياضة المصارعة مع ضرورة فتح مراكز تدريبية بعيدا عن المدن والعمل جار على تأمين عدة بسط للمصارعة مع الموافقة لاتحاد اللعبة على استضافة بطولات عربية وغرب آسيا في بلدنا الحبيب سورية.

وبدوره رئيس اتحاد المصارعة الأستاذ محمد نور العلي أكد بدوره على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لبحث واقع اللعبة وتطويرها مع كوادر اللعبة والخبرات وما القرارات التي تمت مناقشتها ما هي إلا سبيل لتطوير اللعبة على جميع المستويات لأن القرارات صبت لمصلحة الجميع واتحاد اللعبة سعى منذ تشكيله لأن يستفيد من فترة التوقف لترتيب أوراق البيت الداخلي وإشراك جميع اللجان كل حسب اختصاصه في اتخاذ القرار .

وشدد العلي على وقوف جميع الكوادر لجانبه للنهوض باللعبة بعيدا عن المصالح الشخصية لأن الهدف الأساسي هو عودة المصارعة السورية لكم أنها الطبيعي على منصات التتويج العربية والدولية والقارية.

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