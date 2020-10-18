عالمياً..إصابات كورونا تتجاوز الأربعين مليوناً

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم الأربعين مليوناً منذ ظهوره أول مرة في كانون الأول الماضي وفق إحصائية جديدة لموقع وورلد ميتر الأمريكي نشرها اليوم.

وأفاد الموقع الذي يشغله فريق من الباحثين والمطورين بأن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 40 مليوناً و23269 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة حالات الوفيات إلى مليون و115600 حالة وعدد المتعافين إلى 29 مليوناً و934935 شخصاً.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً من جراء الفيروس بتسجيلها حتى اليوم 8 ملايين و343 ألفاً و244 إصابة و224 ألفاً و284 حالة وفاة تليها الهند ثم البرازيل.

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